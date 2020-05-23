محول كهرباء وسط المنازل يهدد حياة أهالي قرية نزلة الزاوية ببني سويف

شكا المواطن علاء رمضان عبد العزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهرباء داخل الكتلة السكنية فى قرية نزلة الزاوية التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف.









وقال فى رسالته: "نعانى من وجود محول كهرباء فى وسط المنازل، مما يسبب خطورة على حياتنا، خصوصا الأطفال".









للتواصل معه:



01123999422

01020206456









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



