AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

محول كهرباء وسط المنازل يهدد حياة أهالي قرية نزلة الزاوية ببني سويف

السبت 23/مايو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن علاء رمضان عبد العزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهرباء داخل الكتلة السكنية فى قرية نزلة الزاوية التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف.


وقال فى رسالته: "نعانى من وجود محول كهرباء فى وسط المنازل، مما يسبب خطورة على حياتنا، خصوصا الأطفال".


للتواصل معه:
01123999422
01020206456


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللصوص تتسلق عليها.. أهالي سنبو بزفتي يشكون من الأشجار المعمرة.. صور

يهدد حياتنا.. أهالى قرية قصر نصرالدين بالغربية يطالبون بنقل عمود كهرباء

أهالي قرية كفر الغنايمة بالباجور يشكون من إلقاء مخلفات خطرة في النيل

أهالي قرية صفط راشين ببنى سويف يطالبون بتوفير طبيب دائم بالوحدة الصحية

أهالى كفر الأبحر بالدقهلية يستغيثون من انقطاع مياه الشرب منذ اسبوعين

أهالى مركز أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة التل الأوسط للحد من حوادث السيارات

ترشيحاتنا

خطأ فى رؤية الهلال.. كوكب عطارد يربك حسابات عيد الفطر

إغلاق طرق الكورنيش غدا بالمحافظات عدا القاهرة والجيزة وأسيوط وحتى السبت القادم

من الصداقة إلى الاغتصاب.. علاقة منة عبد العزيز ومازن إبراهيم بدأت بـ تيك توك وانتهت بفضائح متبادلة

تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

سحب رخصة 101 سيارة لعدم ارتداء سائقيها الكمامة

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في العيد.. هل أنت منها؟

بفستان مبهج .. مي سليم تتألق بإطلالة عيد الفطر

أبيض X أسود .. شريهان تهنئ الجمهور بالعيد بإطلالة انيقة