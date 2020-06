البحث العلمي تعلن عن ورش جديدة .. للتسجيل عبر هذا الرابط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بعض الورش التي ستعرضها اون لاين بواسطة مجموعة من الباحثين المصريين والذين رشحتهم الأكاديمية لمتابعتها عبر موقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك.



وجاء في منشور الأكاديمية: "يعتبر التمويل أمرا ضروريًا لأي شركة ناشئة، سواءً كان ذلك في مراحلها المبكرة لتطوير الحد الأدنى من المنتج أو لاحقًا لتوسيع نطاق العمل، حيث يسعى أصحاب المشاريع الناشئة بصورة دائمة للحصول عليه من خلال البحث عن الممولين إلى تحضير الخطط والتقارير اللازمة، وبرغم ذلك يعتبر البحث عن التمويل هو الرحلة الشاقة والمجهدة التي لابد من المرور بها في أي مكان بالعالم، ويلاحظ أن هناك فجوة واضحة في طريق الحصول على التمويل وتحديدًا بالنسبة للشركات الناشئة في بداياتها والتي من الممكن أن تكون أفضل".









واستكملت : "الورشة هيقدمها د. نادر إبراهيم; المدير التنفيذي لـ EPIC Advisory وصاحب خبرة أكتر من 23 سنة في مجال المالية والاستثمار في مختلف الشركات الدولية، واللي أشرف على أكتر من 120 ستارت آب.. مستنينكم أيام الثلاثاء، 2 و 9 و 16 و 23 يونيو، الساعة 7:30 مساءً. ملحوظه: مدة الورشه 4 أيام متراكمه بداية من 2 يونيو، الأماكن محدودة".









ونشرت في منشور اخر " التسويق الإلكترونى وبيع المنتجات من خلاله من أهم المجالات التى ظهرت و انتشر العمل من خلالها و جنى المزيد من الأرباح و تطورت بسرعة لتصبح عمل دائم للكثيرين بل أنها لم تتاثر أيضًا بما يمر به العالم من انهيار للاقتصاد او الأزمات كونها تعتمد على شبكة الإنترنت والعمل عن بعد".









وتابعت: "لورشة من تقديم م. محمد سامح عبد الرحمن، رائد الأعمال صاحب الخبرة الواسعة، ومؤسس أول Internet Service Provider في مصر، واللي تم اختياره للحصول على جائزة The Operator CxO of the Year في الشرق الأوسط في 2019، وفاز بـ IoT Innovation Award في نفس السنة في London World Summit الورشة هتعقد على مدار 3 أيام (أيام الاثنين بتاريخ 8 و 15 و 22 يونيو) الساعة 7:30 مساءً. «سيتم إرسال اللينك الخاص بالورشة على الإيميل"





أخر ميعاد للتسجيل: السبت 6 يونيو، الساعة 11:59 مساءًا.













اما الورشة الثالثة فقالت عنها: "تأثرت كل الشركات الناشئة فى مصر وكل العالم بأزمة كورونا و أصبح اصحاب الشركات عليهم مسئولية كبيرة اتجاه فريق عمل شركتهم وجمهورهم المستهدف، لكن بالرغم من هذه الأزمة محتاجين نعرف أكتر عن آثار كورونا على الـ Startups Ecosystem، وإزاي ممكن تستغل الأزمة دي وتعرف تتعامل معاها، وتفهم الأدوات والوسائل المختلفة اللي هتساعدك على التحرك في الوضع الـ New-Normal .. احضر معانا اللايف سيشن Startups in the Covid-19 Age: A Brief Introduction- Live Session

السيشن هيقدمها Fady Salah; مؤسس شركة Brainy Squad المتخصصة في الخدمات الإبداعية وخدمات التسويق واستشارات إدارة الأعمال، والشريك الرقمي لمبادرة Innovation Station، ومنصة DomDom لتصميم الجرافيك".





