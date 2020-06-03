لطلاب الفرق النهائية بـ تجارة أسيوط.. شاهد جميع المحاضرات

حرصت كلية التجارة جامعة اسيوط علي تقديم المحاضرات للطلاب، عبر قناة، قامت بتدشينها؛ لنشر جميع المحاضرات، وذلك بالتزامن مع بدء تحديد موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات .





وفي ذلك السياق نقدم لكم عبر هذا الرابط جميع محاضرات الفرق النهائية بكلية التجارة جامعة اسيوط.





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وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قد قال إ ن قراره بإلزام الجميع بارتداء الكمامات قبل دخول الجامعة ، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع كوفيد 19 .

وكشف الدكتور طارق الجمال انه سيتم تخصيص عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة وذلك تيسيرًا على الأفراد والمقرر أن تغطى الحرم الجامعي بالكامل وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والتي قامت بأخذ زمام المبادرة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي .