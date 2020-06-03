AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الفرق النهائية بـ تجارة أسيوط.. شاهد جميع المحاضرات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:46 ص
جامعة أسيوط - صورة
جامعة أسيوط - صورة أرشيفية
Advertisements
نهلة الشربيني
حرصت كلية التجارة جامعة اسيوط علي تقديم المحاضرات للطلاب، عبر قناة، قامت بتدشينها؛ لنشر جميع المحاضرات، وذلك بالتزامن مع بدء تحديد موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات .

وفي ذلك السياق نقدم لكم عبر هذا الرابط جميع محاضرات الفرق النهائية بكلية التجارة جامعة اسيوط.

اقرأ أيضًا:

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قد قال إن قراره بإلزام الجميع بارتداء الكمامات قبل دخول الجامعة ، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع كوفيد 19 .
  
وكشف الدكتور طارق الجمال انه سيتم تخصيص عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة وذلك تيسيرًا على الأفراد  والمقرر أن تغطى الحرم الجامعي بالكامل وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والتي قامت بأخذ زمام المبادرة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي .
 
وأضاف الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر أن نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية تعمل على إنتاج من 4 إلى 5 آلاف كمامة يوميًا وذلك لتلبية احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، وهى كميات كافية لتغطية احتياجات كافة أفراد المجتمع الجامعي والمترددين عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس

ارتداء الكمامة شرط إلزامي لدخول جامعة أسيوط.. بداية من غد

ممنوع دخول جامعة أسيوط ومستشفياتها بدون كمامة.. فيديو وصور

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

جامعة سوهاج تنفذ 5 إجراءات لحماية القائمين على الامتحانات من كورونا.. تعرف عليها

أخبار التعليم.. تعليم بني سويف: عدم السماح بدخول المديرية بدون كمامة بدءا من الأحد.. رئيس جامعة حلوان:جار الانتهاء من جداول امتحانات الفرق النهائية.. وسيتم تقليل عدد الطلاب باللجان للثلث

ترشيحاتنا

حكم الأكل والشرب في أثناء قراءة القرآن.. مستشار المفتي يرد.. فيديو

مرتضى منصور: محامي الزمالك باع القضية لصالح حمدي النقاز

قناة الزمالك: الفيفا أخطر اتحاد الكرة أن نادينا هو الأفضل في أفريقيا .. فيديو

علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز .. بـ 12 وصفة فعالة

أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

تعاطفا مع جورج فلويد.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بفيديو ضد العنصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملينات طبيعية.. 4 طرق سريعة المفعول لـ علاج الإمساك

بالقرفة.. خلطة مذهلة لـ علاج حب الشباب في أسبوع

وقفوا لحماية المتاجر.. شاهد الشرطة الأمريكية تلقي القبض على السود السلميين.. فيديو