رئيس جامعة أسيوط: توفير 13 ألف كمامة يوميا لمواجهة فيروس كورونا





أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما شهدته الجامعة اليوم الأحد من تعاون إيجابي من كافة الأفراد المترددين عليها والتزامهم بتنفيذ قراره الصادر سابقًا باعتبار ارتداء الكمامة شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعة والمدينة الطبية التابعة للجامعة .





مضيفًا أن ذلك القرار يأتى متوافقًا مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ضمن خطة التعايش التي تضعها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





وقال رئيس الجامعة انه حريص على متابعه بمدى الالتزام بارتداء الكمامات للمترددين على الجامعة وتشديده بعدم السماح لغير الملتزمين بذلك من الدخول من البوابات الرئيسية للجامعة والمستشفيات الجامعية ، وهو ما تم تنفيذه على النحو المطلوب تزامنًا مع أول يوم لاستئناف العمل بكافة القطاعات الإدارية للجامعة عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .

وأكد الدكتور طارق الجمال أن إصداره ذلك القرار صاحبه وضع آلية منظمة لإتاحة الكمامات بجنيه واحد فقط لكافة الأفراد المنتسبين للمجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك إتاحة منافذ للبيع الحر منتشرة في أنحاء الحرم الجامعي ومستشفيات أسيوط الجامعية لبيع الكمامات اللازمة لاستخدام الشخصي وذلك بسعر 2 جنيه للكمامة الواحدة وكذلك على الأبواب الرئيسية للجامعة.





وذلك بتعاون بين إدارة الجامعة ومؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والذي أثمر عن إقامة مركزين لإنتاج الكمامات والمستلزمات الوقائية والذي يوفر نحو 13 ألف كمامة يوميًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الجامعة الطبية والغير طبية .