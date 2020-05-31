AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسيوط: توفير 13 ألف كمامة يوميا لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 04:18 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر


أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما شهدته الجامعة اليوم الأحد من تعاون إيجابي من كافة الأفراد المترددين عليها والتزامهم بتنفيذ قراره الصادر سابقًا باعتبار ارتداء الكمامة شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعة والمدينة الطبية التابعة للجامعة .


 مضيفًا أن ذلك القرار يأتى متوافقًا مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ضمن خطة التعايش التي تضعها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .


وقال رئيس الجامعة انه حريص على متابعه بمدى الالتزام بارتداء الكمامات للمترددين على الجامعة وتشديده بعدم السماح لغير الملتزمين بذلك من الدخول من البوابات الرئيسية للجامعة والمستشفيات الجامعية ، وهو ما تم تنفيذه على النحو المطلوب تزامنًا مع أول يوم لاستئناف العمل بكافة القطاعات الإدارية للجامعة عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .

وأكد الدكتور طارق الجمال أن إصداره ذلك القرار صاحبه وضع آلية منظمة لإتاحة الكمامات بجنيه واحد فقط لكافة الأفراد المنتسبين للمجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك إتاحة منافذ للبيع الحر منتشرة في أنحاء الحرم الجامعي ومستشفيات أسيوط الجامعية لبيع الكمامات اللازمة لاستخدام الشخصي وذلك بسعر 2 جنيه للكمامة الواحدة وكذلك على الأبواب الرئيسية  للجامعة.


 وذلك بتعاون بين إدارة الجامعة ومؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والذي أثمر عن إقامة مركزين لإنتاج الكمامات والمستلزمات الوقائية والذي يوفر نحو 13 ألف كمامة يوميًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الجامعة الطبية والغير طبية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إغلاقها احترازيا.. إعفاء الكافتيريات والمطاعم والمكتبات بجامعة أسيوط من دفع الإيجار

إعفاء طلاب جامعة أسيوط من رسوم المدينة الجامعية طوال فترة تعطيل الدراسة

رئيس جامعة أسيوط يشكل فريقا لمتابعة المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا

ارتداء الكمامة شرط إلزامي لدخول جامعة أسيوط.. بداية من غد

تجهيز 3 مبان لاستقبال 650 مواطنا عائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بأسيوط

ممنوع دخول جامعة أسيوط ومستشفياتها بدون كمامة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

هل يجوز للزوجة صيام الستة البيض من شوال دون إذن زوجها ؟

خروج 3 رضع من عزل العجمي بعد شفائهم من فيروس كورونا.. فيديو

صدمة عاطفية للحمل ومؤامرة ضد الجوزاء.. توقعات الأبراج لشهر يونيو

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

تصريح مستفز.. أول تعليق من إثيوبيا على الحادث الحدودي مع السودان

الظاهرة رونالدو: أحب مشاهدة محمد صلاح.. لكن ميسي نمبر 1

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة أول سيدة تشغل منصب الرئاسة فى موريشيوس.. صور

بـ الأحضان.. مى عمر فى إطلالة جذابة مع زوجها داخل السيارة.. شاهد

بـ الأبيض والأسود .. هبة مجدى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور