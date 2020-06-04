الدوري البرتغالي.. فاماليكاو يفوز على بورتو 2 - 1

حقق فريق فاماليكاو، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نادي بورتو، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قرر عودة منافسات الدوري يوم 3 يونيو، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.





افتتح فابيو مارتينيز التسجيل لفاماليكاو في الدقيقة 48، قبل أن يعادل خيسوس كورونا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.





وفي الدقيقة 78، سجل بيدرو جونزالفيس هدف الانتصار لفاماليكاو، ليحقق فريقه مفأجاة من العيار الثقيل بفوزه على متصدر الدوري.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي فاماليكاو للنقطة 40 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد نادي بورتو عند 60 نقطة في صدارة جدول الترتيب.



