ديمبيلي يرفض الدخول في صفقة بيانيتش التبادلة ويفضل البقاء ببرشلونة

كشفت بعض الصحف الفرنسية عن حقيقة قرب رحيل عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة لـ فريق يوفينتوس الإيطالي ضمن صفقة تبادليه لضم نجم الفريق الإيطالي ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب يرغب في البقاء داخل فريقه الإسباني ويرفض الدخول في صفقه تبادلية.
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وأضافت الصحيفة، أن وكيله أكد أنه لا توجد أي إمكانية لرحيل عثمان ديمبيلي عن الفريق.
وانضم ديمبيلي لـ برشلونه مقابل 125 مليون يورو عقب رحيل نيمار لـ فريق باريس سان جيرمان موسم 2017.