ديمبيلي يرفض الدخول في صفقة بيانيتش التبادلة ويفضل البقاء ببرشلونة

نجم فريق برشلونة لـ فريق يوفينتوس الإيطالي ضمن صفقة تبادليه لضم نجم الفريق الإيطالي ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت بعض الصحف الفرنسية عن حقيقة قرب رحيل

عن الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن وكيله أكد أنه لا توجد أي إمكانية لرحيل