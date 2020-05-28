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رياضة

برشلونة يرفض بيع نجمه لـ يوفينتوس

الخميس 28/مايو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية عدم نية نادي برشلونة الإسباني في بيع نجمه الشاب أنسو فاتي لأي فريق آخر، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتم تصعيد الشاب الإسباني أنسو فاتي ابن 17 عامًا إلى فريق برشلونة الأول بداية هذا الموسم، بعد المستوى اللافت للأنظار الذي قدّمه مع فريق تحت 19 عامًا.

وشارك أنسو فاتي مع فريق برشلونة الأول حتى الآن هذا الموسم في 24 مباراة، ونجح في تسجيل خمسة أهداف، وصناعة آخر.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن يوفنتوس الإيطالي كان يرغب في الحصول على خدمات الشاب الإسباني أنسو فاتي مقابل السماح للبوسني ميراليم بيانيتش بالانتقال لفريق برشلونة.
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