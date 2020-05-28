برشلونة يرفض بيع نجمه لـ يوفينتوس

حدث ليلا.. مستشار رئيس الجمهورية: ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين.. حقيقة علاج الفيروس بالأسبرين.. ورسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا