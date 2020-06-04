بومبيو يعلن إضافة 7 كيانات كوبية لقائمة العقوبات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، عن إضافة 7 كيانات فرعية جديدة إلى قائمة العقوبات الأمريكية على كوبا.

وأضاف بومبيو، في بيان الثلاثاء، أن هذه الكيانات تحقق مكاسب يستخدمها النظام الديكتاتوري الحاكم في كوبا لقمع شعبه وتمويل التدخل في فنزويلا ، على حساب الشعب الكوبي أو المشروعات المحلية.



ومن بين هذه الكيانات ، حسب الوزير ، مؤسسة مالية خاضعة لسيطرة الجيش ، وثلاثة فنادق مملوكة له ، ومركزان للغوص تحت الماء ، وحديقة بحرية سياحية مملوكة للجيش.



وأوضح بومبيو أن إضافة مؤسسة "فيسيميكس" المالية إلى قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا ستساعد خصوصا في التصدي لمحاولات النظام الكوبي للتحكم في تدفق العملة الصعبة التي تخص الشعب الكوبي .. مشيرا إلى أنه يجب أن يتمتع المواطنون بحرية تقرير ما يفعلونه بأموالهم.



وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الجزء الأكبر من صناعة السياحة في كوبا يملكه ويديره الجيش الكوبي، وقال "ندعو أي شخص يزور الجزيرة الكوبية أن يكون مستهلكا مسئولا وأن يتجنب تقديم أموال إضافية لنظام كاسترو القمعي، وبدلا من ذلك، ندعو الزائرين لكوبا أن يدعموا أصحاب الأعمال الصغيرة الكوبيين الذين يكافحون من أجل النجاح على الرغم من القيود الصارمة التي فرضها عليهم النظام الحاكم".