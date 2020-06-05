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حوادث

كلاكيت ثالث مرة.. سيارة ملاكي تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحدث تلفيات بمركبات أمامها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:58 ص
سيارة ملاكى تقتحم
سيارة ملاكى تقتحم صيدلية البسطويسى
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همت الحسينى
اقتحمت سيارة ملاكى يقودها  شاب مساء امس الخميس   صيدلية البسطويسى بمدينة المنصورة وذلك للمره الثانية خلال شهر والثالثه خلال ٦ شهور  مما ادى الى تحطم سيارة مالك الصيدلية وسيارات اخري.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة باقتحام سيارة ملاكى لصيدلية البسطويسى بأول شارع محمد فتحى  من ناحية شارع الجمهورية بالمنصورة وتحطيمها لسيارة مالك.الصيدلية وسيارتان اخريتان عندما حاول تفادى الدخول للصيدلية .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود سيارة  ملاكى امام الصيدلية قامت بالاصطدام بثلاث سيارات اخرى من ضمنهم سيارة مالك الصيدلية .

فيما تم القبض على سائق السيارة وبسؤاله أكد أنه كان يقود سيارته وفجأة اختلت عجلة القيادة فى يده وعندما حاول الضغط على الفرامل ضغط على البنزين بالخطأ وحاول تفادى الدخول للصيدلية فى بالسيارة فاصطدم بعدد من السيارات الاخرى .

وتم رفع السيارة المتسببه فى الحادث والسيارات الاخرى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

يذكر ان هذه الصيدليه تعرضت لأكثر من حادث اقتحام سياره لها بسبب السرعه الزائدة وكبد الصيدلبه خسائر فادحه اخرهم حادث اقتحام سيارة الشهر الماضى للصيدلية وانقلابها بداخلها وكذا حادث فى شهر ديسمبر  من العام الماضى .
كلاكيت ثالث مرة.. سيارة ملاكي تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحدث تلفيات بمركبات أمامها
كلاكيت ثالث مرة.. سيارة ملاكي تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحدث تلفيات بمركبات أمامها
كلاكيت ثالث مرة.. سيارة ملاكي تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحدث تلفيات بمركبات أمامها
كلاكيت ثالث مرة.. سيارة ملاكي تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحدث تلفيات بمركبات أمامها
كلاكيت ثالث مرة.. سيارة ملاكي تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحدث تلفيات بمركبات أمامها
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