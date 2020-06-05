الدوري البرتغالي.. تعادل إيجابي ثمين لجيماريتش أمام سبورتينج لشبونة

حقق فيتوريا جيمارايش تعادلًا بهدفين لكل فريق أمام سبورتنج لشبونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي، على ملعب “أوفونسو هنريكيس”.
سيطرة في البداية من لشبونة من أجل إحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة 51 تمكن سبورار من التقدم لفريقه مرة أخرى، عن طريق تمريرة بينية من كابرال أخترق بها دفاع الخصم ليصوب سبورار في المرمى محرزًا الهدف الثاني له ولفريقه، وبعد الرجوع لتقنية ال VAR يؤكد الحكم سلامة الهدف.
تمكن أصحاب الديار من معادلة النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 68، عن طريق تسديدة من دافيدسون ولكن تصطدم في الدفاع ويستحوذ عليها إدواردز ليسددها في الشباك محرزًا هدف التعادل لجيمارايش.
أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من نصيب أمواه لتحصله على إنذارين، ويلعب جيمارايش باقي المواجهة بعشر لاعبين.
محاولات مستمرة من لشبونة لاقتناص هدف الفوز عن طريق تسديدات من كبارال وسبورار وباتاليا ولكن دون جدوى.
أجرى فيريرا التغيرات لأصحاب الأرض بخروج بوناتيني وتيكسيرا وبيريرا ودخول بريون وإيفانجيليستا وسليمان.
بينما على الجانب الأخر أشرك كيزر مدرب لشبونة دومبا وباتاليا على الترتيب بدلًا من ماثيو و فيتو.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي و خمس دقائق تم احتسابها كوقت بديل، أطلق الحكم صافرته الختامية لتنتهي المباراة بفوز ، ويرتفع رصيد لشبونة إلى 43 نقطة في المركز الرابع، ويرتفع رصيد جيمارايش إلى 38 نقطة في المركز السابع.