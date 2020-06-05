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رياضة

أحمد مرتضى يكشف تطورات ملف لقب نادي القرن .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:31 ص
احمد مرتضى
احمد مرتضى
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ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن كواليس اجتماع مجلس الإدارة أمس بشأن قضية نادي القرن. 

وأكد احمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن النادي انتهى من اعداد الملف الكامل لـ إثبات حق النادي في لقب نادي القرن وتم عرضه على مرتضى منصور رئيس النادي.


وأضاف أن مرتضى منصور سيقرر موعد تقديم الشكوى لـ المحكمة الرياضية الدولية 

وأكمل أن الملف يشمل لقب نادي القرن و منتخب القرن الذي يستحقه المنتخب المصري مشددا أن النادي يبحث عن حقه وهو أمر مشروع حيث أن من واجبات مجلس الادارة البحث عن حقوق النادي.
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