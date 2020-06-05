عاشر أصيل.. رسالة غامضة من وائل جمعة لـ متابعيه عبر تويتر

وكان وائل جمعة صرح خلال الفترة الماضية بـ عدة تصربحات بشان النادي الأهلي عقب الهجوم عليه جاءت كالتالي: "نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لا يحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسى".





وأضاف: "ثانيًا ودا الأهم محدش له فضل علي الاهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ما تستني حاجة.. كفاية كفاية بجد".



