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رياضة

عاشر أصيل.. رسالة غامضة من وائل جمعة لـ متابعيه عبر تويتر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:12 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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ياسمين تيسير
وجه وائل جمعة نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق نصيحة لـ متابعيه عبر موقع " تويتر " 

وكتب وائل جمعه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " عاشر اصيل اذا جار عليه الزمن يجود ".

وكان وائل جمعة صرح خلال الفترة الماضية بـ عدة تصربحات بشان النادي الأهلي عقب الهجوم عليه جاءت كالتالي: "نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لا يحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسى".

وأضاف: "ثانيًا ودا الأهم محدش له فضل علي الاهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ما تستني حاجة.. كفاية كفاية بجد".

يذكر أن الدوري المصري متوقف منذ شهر مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر
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