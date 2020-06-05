"أوقاف الإسكندرية": لم نرصد مخالفات بالمساجد اليوم الجمعة

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، أن اللجان التابعة للمديرية والمكلفة بالمرور على المساجد، لم ترصد اليوم الجمعة أي مخالفات





وأجرت لجان تابعة لمديرية أوقاف الإسكندرية جولات مكثفة استهدفت المرور على المساجد للاطمئنان على الحالة العامة في المحافظة، وذلك بقيادة الدكتور ع بدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة بالمديرية.





وأكد "خشبة"، انه تابع أوضاع المحافظة من خلال التقارير التي رفعت إليه من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية، وتبين له أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.





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