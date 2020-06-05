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محافظات

"أوقاف الإسكندرية": لم نرصد مخالفات بالمساجد اليوم الجمعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن اللجان التابعة للمديرية والمكلفة بالمرور على المساجد، لم ترصد اليوم الجمعة أي مخالفات 

وأجرت لجان تابعة لمديرية أوقاف الإسكندرية جولات مكثفة استهدفت المرور على المساجد للاطمئنان على الحالة العامة في المحافظة، وذلك بقيادة الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة بالمديرية.

وأكد "خشبة"، انه تابع أوضاع المحافظة من خلال التقارير التي رفعت إليه من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية، وتبين له أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق. 

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من جانبه حذر الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، من مما يروج من شائعات حول المساجد وما يتعلق بها وبين أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المختصة بالمساجد وما يتعلق بها من تصريحات وشئون.
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