لم يخبر أحدا بمنصبه.. خروج مستشار محافظ الإسكندرية من العزل بعد تعافيه من كورونا

تعافى اللواء محمد عبدالله سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، من فيروس كورونا المستجد ، بعد تحول نتائج التحاليل من إيجابي إلى سلبى، وخرج من مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي.





وأشاد "سحلول"، بالفريق الطبي والعاملين بالمستشفى، وعملهم الدؤوب في خدمة المرضى، مشيرا إلى أنه لم يخبر أحدا عن مجيئة لتلقي العلاج بالمستشفى عن طبيعة عمله المهني كمستشار لمحافظ الإسكندرية.





وطالب مستشار محافظ الإسكندرية المواطنين بالتعامل بحذر مع فيروس كورونا وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الكمامة.





كانت محافظة الإسكندرية ، أعلنت قبل نحو 9 أيام، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





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وأشارت محافظة الإسكندرية، في بيانها إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن، لا سيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب البيان.