تحرك برلمانى بشأن مخالفة مجلس إدارة نادى الزمالك لقرار رئيس الوزراء

أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمة طلب إحاطة الى رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة، بشأن قيام مجلس إدارة نادى الزمالك بمناشدة أعضائه بسرعة دفع الاشتراكات المتأخرة.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، أن مجلس إدارة نادى الزمالك بإنشاء مقر للشهر العقاري بالنادي لتسهيل قيام الأعضاء بإجراء خدمات الشهر العقارى التى يوفرها هذا المنفذ علما بأنه لم يتم طلب ذلك من وزارة العدل.

وأكد حسن السيد، أن الإجراءات التى قام بها مجلس إدارة نادى الزمالك تخالف قرارات رئيس الوزراء والتى تحذر من فتح الاندية والمنشات الرياضية مما يتسبب فيه هذين القرارين من مجلس إدارة الزمالك بالالتفاف حول قرار مجلس الوزراء ويؤدى الى تجمعات من الأعضاء داخل النادى إما بحجة دفع إشتراكات أو انهاء أحد الخدمات بالشهر العقارى.



