شاهد.. إغلاق محل بلاستيشن بالشرقية مخالف لقرار الحظر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو إغلاق محل بلاستيشن بالشرقية.
تمكنت الاجهزة المعنية من اغلاق محل بلاستيشن بمحافظة الشرقية لمخالفته قرار حظر التجوال.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات ومن بينهم بدء حظر التجوال من الـ 8 مساء وحتي الـ 6 صباحًا لمدة 15 يوم، و إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي، كما ويقتصر العمل بجميع المطاعم علي تقديم خدمة التيك اواي، والسماح بالحركة المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مامورو الضبط القضائي، و غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وغلق جميع المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية بدء من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 6 صباحًا.