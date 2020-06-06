شاهد.. إغلاق محل بلاستيشن بالشرقية مخالف لقرار الحظر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو إغلاق محل بلاستيشن بالشرقية.





تمكنت الاجهزة المعنية من اغلاق محل بلاستيشن بمحافظة الشرقية لمخالفته قرار حظر التجوال.



