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برلمان

الثلاثاء.. خطة النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

السبت 06/يونيو/2020 - 10:46 ص
الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية
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ماجدة بدوي
تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، الثلاثاء المقبل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات" الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019، وذلك فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية.


كما تستكمل اللجنة صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وتستكمل اللجنة اجتماعاتها ليوم الأربعاء لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019 (مشترك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية).


إلى جانب استكمال صياغة مواد مشروع قانون  المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
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