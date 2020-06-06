دعا لتطبيق الطوارئ عليها.. برلمانى يطالب بإجبار المستشفيات الخاصة على علاج مصابى كورونا

‏طالب النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب، الحكومة بإجبار جميع المستشفيات الخاصة على علاج المصابين بفيروس كورونا.









واتهم "مرشد"، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أصحاب المستشفيات الخاصة بالتقصير فى مساندة الجهود الجبارة التى تقوم بها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها الدولة تتطلب من المؤسسات الخاصة مد يد العون والدعم والمساندة للدولة.









وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلا: "كيف تقف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عاجزة أمام رفض وتخاذل والمستشفيات الخاصة علاج مصابى كورونا، خاصة أننا فى حالة طوارئ"، مطالبا بتطبيق حالة الطوارئ على المستشفيات المتخاذلة فى تلبية نداء الوطن.