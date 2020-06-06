أكبر حصيلة يومية.. السعودية تسجل 3121 إصابة بكورونا و34 وفاة

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم السبت تفاصيل تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 2591 إصابة أمس الجمعة.





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وقالت الصحة السعودية إن أجمالي إصابات كورونا وصلت إلى 98869 حالة و31 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 676 حالة وفاة.





وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن وزارة الصحة الروسية سجلت دواء وطني جديدا أثبت فاعليته فى علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وأعلنت الصحة الروسية، أنها سجلت دواء جديد لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا ويسمي "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira).