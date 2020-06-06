خالد القماش يكشف سر منعه من حضور مباراة مهمة للاسماعيلي والاهلي .. فيديو

كشف خالد القماش المدرب العام لـ فريق الاسماعيلي عن سر منعه من حضور احدى مباريات الفريق امام الاهلي موسم 2001-2002 ضمن مباريات الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل 4-4 وصنفت ضمن افضل مباريات الفريقين عبر تاريخهما.
وأكد خالد القماش في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورت 1 " أن ابراهيم عثمان رئيس النادي وقتها منعه من السفر لحضور المباراة في القاهرة على الرغم من كونه المدرب العام للفريق وقتها.
اقرا ايضا | الإسماعيلي يستقر على فسخ عقد مهاجم الفريق
وأضاف خالد القماش أن المباراة كانت مهمه حيث طلب منه ابراهيم عثمان عدم الحضور بسبب كثرة الازمات بينه وبين جمهور الاهلي، مشددا ان عثمان كان يرغب الا يزيد اشتعال المباراة.
وتابع خالد القماش أن علاقته جيدة بـ جماهير الاهلي ويكن لهم كل الحب والاحترام، مشددا ان العديد من اصدقائه ينتمون لجمهور الفريق الاحمر.