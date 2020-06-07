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بين الناس

خوفا من العدوى .. سكان شارع المعهد الدينى القديم بقنا يشكون طفح الصرف الصحى

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد أبو بكر من سكان شارع المعهد الديني القديم مدينه (أهالي) قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  بخصوص طفح الصرف الصحى ومعاناة سكان المنطقة من الحشرات والرائحة الكريهة وتعرضهم للعدوى.

ويقول فى رسالته: نعانى من طفح الصرف الصحى بشارع المعهد الدينى القديم بمدينة أهالى فى محافظة قنا، مناشد المسئولين سرعة حل المشكلة رأفة بصحة الأهالى. 

 للتواصل مع القارئ 01110678508

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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