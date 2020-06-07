خوفا من العدوى .. سكان شارع المعهد الدينى القديم بقنا يشكون طفح الصرف الصحى

استغاث المواطن محمد أبو بكر من سكان شارع المعهد الديني القديم مدينه (أهالي) قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص طفح الصرف الصحى ومعاناة سكان المنطقة من الحشرات والرائحة الكريهة وتعرضهم للعدوى.





ويقول فى رسالته: نعانى من طفح الصرف الصحى بشارع المعهد الدينى القديم بمدينة أهالى فى محافظة قنا، مناشد المسئولين سرعة حل المشكلة رأفة بصحة الأهالى.





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