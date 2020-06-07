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أخبار البلد

شاهد.. حفل زفاف لأبناء الجالية المصرية بـ نيوجيرسي

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:35 ص
حفل زفاف لأبناء الجالية
حفل زفاف لأبناء الجالية المصرية بنيوجيرسي
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سعيد العربي
احتفل أبناء الجالية المصرية في نيوجيرسي بأمريكا بحفل زواج المهندس محمد ناصر صابر وسط حضور عدد كبير من أبناء الجالية.

وشهد الحفل القاء المأذون المأذون كلمة تحدث عن عقد القران إلى جانب افتتاح الحفل بايات من القرات وخطبة عقد القران، وسط انصات من الحضور للمأذون.

وشهد الحفل فرحة وغناء من أبناء الجالية المصرية للتعبير عن البهجة والفرحة لعقد القران، وسط أجواء عائلية بين أبناء الجالية.

وظهر عدد من أبناء الجالية مرتدين الكمامات الطبية اخذا بالاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم.

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