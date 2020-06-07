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ديني

مأذون شرعى: لا صحة لسحب الدفاتر.. وملتزمون بتعليمات الدولة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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محمد هانى - عز حسين - عمر خالد
اختلفت جميع المعايير هذا العام، عن أي عام آخر بسبب ما نعيشه من قلق شديد بسبب فيروس كورونا الذي حتم على الجميع أن يغيروا العديد من العادات والتقاليد حتى وصل الأمر إلى فرض الماذونين شروط لعقد قران أي عروسين.

وقال الشيخ صلاح (مأذون)، إنه لم يعد يعمل مثل ما قبل الكورونا، حيث أوضح أنه إذا كان يعمل بنسبة 100% (كأي إنسان طبيعي) الآن أصبح يعمل بنسبة 2% فقط.

وأوضح أن سبب توقف عمله هو الالتزام بالشروط التي وضعتها الدولة.

وتابع قائلا: إن العديد من المواطنين لا يلتزمون فيقرر ألا يعمل ويذهب إلى منزله مرة أخرى"، مضيفا: "على سبيل المثال منذ أسبوع ذهبت لعقد قران عروسين ووجدت أعداد كبيرة رغم تأكيدي على أهل العريس ألا يكون هناك أكثر من العروسين والشهود فقط ولكني وجدت أكثر من 20 شخصا في مكان ضيق للغاية فقررت أن أرحل وتحججت بنسياني للدفتر وعدت لمكتبي".

 وأوضح أن الالتزام بقرارات الدولة واجب للحفاظ على حياة المواطنين.
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