لماذا يحمل المأذون 5 دفاتر.. مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين يرد

تستعد لجنة الشئون التشريعة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى إجتماعها غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).





وينشر "صدى البلد" تقريرا بأبرز ما جاء فى مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين:





ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمسة دفاتر، أحدهم للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، وإجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.