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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:37 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة ببني سويف بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والتى تقررت لهم من قبل الوزارة ، وذلك لنحو 56 ألفا و816 عاملا بإجمالي 28 مليونا و408 ألاف جنيه، فضلا عن  صرف منحة رعاية اجتماعية 2000 جنيه لحالة وفاة زوجة عامل .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضى ، أشار فيه محمد طلعت، مدير المديرية: إلى أنه تم تعيين 15 عاملا من مختلف المؤهلات من بينهم واحد من ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين  285 شابًا من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.


كما قامت المديرية بالتفتيش على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد – 19) ، على 330 منشأة ، وذلك بواسطة مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية.


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