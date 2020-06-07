أصيب خلال جولة.. القصة الكاملة لوفاة رئيس نظافة القاهرة بفيروس كورونا

ظل يصارع المرض حتى وافته المنية صباح اليوم، الأحد، إنه اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذي أصيب بفيروس كورونا في أواخر الشهر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى العزل بـ ١٥ مايو لتلقي العلاج.









بدأت حكاية إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله، حيث انتقلت إليه العدوى من أحد المصابين في الشارع خلال متابعته حملة نظافة بوسط القاهرة.









وشعر "أبو حديد" بعد أيام قليلة بأعراض بسيطة تمثلت في سعال وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد إجراء الفحص اللازم تأكدت إصابته بفيروس كورونا.









وتم على الفور نقله لمستشفى العزل لتلقي العلاج، وتم عزل كل المخالطين له وتطهير مقر الهيئة بشمل كامل ومستمر لعدة أيام.









وفي بيان لها، نعت محافظة القاهرة اللواء عادل أبو حديد.









وقالت المحافظة في بيانها: "تنعى محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره رجلًا من أخلص رجالها المرحوم بإذن الله تعالى اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذى وافته المنية فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا".









وأضافت: "ظل الفقيد العزيز يؤدى عمله بكل جهد وإخلاص وتفان حتى اللحظات الأخيرة قبل إصابته، فكان مثالًا للقيادة المخلصة الذى يتقى الله فى عمله والمحب والمخلص لوطنه، فعاش كريمًا ومات عزيزًا نسأل الله العلى القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".









من جانبه، نعى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببالغ الحزن والأسى اللواء عادل أبوحديد.









وقال شعراوي إن الفقيد الراحل كان نموذجًا للتفاني والإخلاص في العمل، ولم يدخر جهدًا طوال فترة توليه رئاسة الهيئة في بذل أقصى جهده لأداء عمله على أكمل وجه.







