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منوعات

مدخني الحشيش أكثر الأشخاص عرضة لارتكاب جرائم عنف.. دراسة

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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احمد شريف

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يدخنون الحشيش بانتظام هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنيفة ثلاث مرات مثل أولئك الذين يمتنعون عن المخدرات.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتقد العلماء المشاركون في دراسة تاريخية أجريت على ما يقرب من 300000 مراهق وشاب أنه مع مرور الوقت، فإن استخدام القنب لفترات طويلة يغير الدماغ بعمق ، مما يجعل المستخدم أقل قدرة على التحكم في مزاجه.


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 بالإضافة إلى ذلك ، وجد البحث أن المدمنين قد يعانون أيضًا من أعراض الانسحاب ، مما يجعلهم عصبيين وعرضة للانتقام.


 وقال الطبيب النفسي البروفيسور السير روبن موراي ، خبير عالمي في التأثير العصبي للدواء، إن العلاقة بين تعاطي الحشيش والعنف هي منطقة مهملة علميا.


و تعليقا على نتائج الدراسة، قال البروفيسور أن هذا  الأمر ليس  مفاجأة للأطباء النفس الذين يتابعون المنشورات العلمية أو يرون المرضى الذين يستخدمون الحشيش بكثافة، مضيفا أن هذه النتيجة البحثية ربما تكون مفاجأة للكثيرين الذين يعتقدون أن الحشيش هو دواء للتهدئة ومضاد للعنف.

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