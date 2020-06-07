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بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:33 م
الفنانة ريم البارودي
الفنانة ريم البارودي
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة ريم البارودي مؤشر البحث على جوجل بعد أن اعلن  المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بقرار  منع خمس مذيعات من الظهور على الشاشة عاما كاملا، حالة من الجدل الواسع، خصوصا وأنه دفع للدخول فى خلاف اخر بين وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريم البارودى كونها احدى المذيعات اللاتى تم تطبيق القرار عليهن.

 و تتألق ريم البارودى  في المناسبات وتختار ما يناسب جمالها، وتنوع بين الكاجول والسهرة والعديد من الاستايلات في الملابس.

ولا تتكلف ريم البارودى في وضع الميكب بل تختار ما يناسب بشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر وتختار الوان أحمر شفاه مناسبة لاطلالتها. 

وتشارك ريم البارودى إطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإليكم أبرز اطلالات ريم البارودي. 

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل
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