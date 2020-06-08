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منوعات

بالركوع والتحية.. أصغر متظاهرة في احتجاجات أمريكا.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شريط فيديو لطفلة تعبر عن دعمها للمظاهرات المنتشرة في الولايات المتحدة ضد العنصرية. 

وتظهر الطفلة، وهي تركع على قدميها، وذلك للتعبير عن دعمها للمتظاهرين في مسيرة تمر أمامها. 


ولاقت هذه الطفلة دعم وترحيب من قبل المشاركين في المسيرة، حيث توجه أحد المتظاهرين إليها لتحيتها. 

وأنهى عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، "بيل دي بلاسيو"، سريان نظام حظر التجول الليلي، المفروض في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، بشكل مفاجئ وقبل قبل يوم مما كان مخططا له.


وقال "دي بلاسيو"، في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نلغي نظام حظر التجول، القرار يدخل حيز التنفيذ فورا.. رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".
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