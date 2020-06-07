بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو

فجر ضابط شرطة الرأي العام الأمريكي بعدما اعتدى بوحشية على طالبة أمريكية مستخدمًا حديدة انهال بها على رأس الطالبة في مشهد عنيف وسط الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا إثر مقتل «جورج فلويد».





اعتدى الشرطي بعنف على طالبة أمريكية تبلغ من العمر ٢١ عامًا خلال اشتباكات مع المتظاهرين الداعمين لقضية جورج فلويد، حيث قام بضربها عدة مرات بوحشية على رأسها مما سبب لها مضاعفات شديدة.

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أثار المقطع ضجة شديدة وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطيرة، حيث تبين أنها تعاني من جروح عديدة و عميقة بأماكن متفرقة من رأسها.





وفتح رئيس شرطة فيلاديلفيا تحقيقًا في الواقعة أسفر عن إيقاف الشرطي عن العمل وتقديمه إلى المحاكمة، وقد برر الشرطي اعتدائه الشنيع بأنه كان يدافع عن زملائه خلال الاشتباك مع المتظاهرين (العزل).



