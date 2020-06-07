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منوعات

شاهد.. المتظاهرون في بريطانيا يحطمون تمثالا أثريا للعبدية بمسيرة ضد العنصرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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احمد شريف

 قام المتظاهرون ب احتاجات، Black Lives Matter بتحطيم تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون الذي يرجع تاريخه إلى  أكثر من القرن من الزمن   في مدينة بريستول البريطانية ، وألقوه به في مياه أحد البحيرات ، وذلك  مع استمرار المظاهرات  الحاشدة بكفة ربوع بريطانيا بعد وفاة جورج فلويد في أمريكا.


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وتظهر اللقطات للمتظاهرين ، وهم  متكدسين معًا بشكل وثيق ، يرفعون النصب التذكاري المعدني بالحبال قبل إسقاطه على الأرض و الهتاف والرقص حوله .


 كان التمثال ، الذي شيد  عام 1895 ، محل جدل في السنوات الأخيرة،  حيث تم توقيع  عريضة لأكثر من ١١ الف شخص  لإزالته، لكونه  رمز مخيم السود في بريطانيا 


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، جنى صاحب التمثال المسمى  بكولستون ثروته من تجارة التبغ والرفيق في القرن السابع عشر، مستخدما اموله في بناء المدارس والبيوت في مدينته البريطانية.


 ودوافادت الصحيفة أنه تجمع ما يقدر بنحو 10000 متظاهر في بريستول اليوم تنظيم  مسيرة عبر المدينة، تندد بالعنصرية وبمقتل الشاب الأمريكي ذات الأصول الأفريقية جورج فلويد.



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