شاهد.. المتظاهرون في بريطانيا يحطمون تمثالا أثريا للعبدية بمسيرة ضد العنصرية

قام المتظاهرون ب احتاجات، Black Lives Matter بتحطيم تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن من الزمن في مدينة بريستول البريطانية ، وألقوه به في مياه أحد البحيرات ، وذلك مع استمرار المظاهرات الحاشدة بكفة ربوع بريطانيا بعد وفاة جورج فلويد في أمريكا.





أقرأ ايضا:

دهس مواطن أسود في كاليفورنيا أثناء الاحتجاجات .. صور





وتظهر اللقطات للمتظاهرين ، وهم متكدسين معًا بشكل وثيق ، يرفعون النصب التذكاري المعدني بالحبال قبل إسقاطه على الأرض و الهتاف والرقص حوله .

كان التمثال ، الذي شيد عام 1895 ، محل جدل في السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع عريضة لأكثر من ١١ الف شخص لإزالته، لكونه رمز مخيم السود في بريطانيا

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، جنى صاحب التمثال المسمى بكولستون ثروته من تجارة التبغ والرفيق في القرن السابع عشر، مستخدما اموله في بناء المدارس والبيوت في مدينته البريطانية.

ودوافادت الصحيفة أنه تجمع ما يقدر بنحو 10000 متظاهر في بريستول اليوم تنظيم مسيرة عبر المدينة، تندد بالعنصرية وبمقتل الشاب الأمريكي ذات الأصول الأفريقية جورج فلويد.



