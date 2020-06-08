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اللواء عادل العمدة: تطهير سيناء من الإرهاب بداية لانطلاق التنمية.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:31 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
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محمود محسن
أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن القيادة السياسية كان لها هدف محدد استراتيجي وهو تطوير سيناء وتطهيرها من الإرهاب.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لفضائية صدى البلد أنه تم الإهتمام بسيناء من خلال محاور رئيسية وهي المحور الأمني والمحور التنموي من خلال تطوير محور قناه السويس والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

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وأشار اللواء عادل العمدة إلى ان مصر استطاعت أن تقضي على كثير من بؤر الإرهاب وذلك من خلال عمليات حق الشهيد والذي طهر سيناء من الإرهاب وكانت بداية لعملية التنمية.

وقال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أنه وصلت العمليات الإرهابية في سيناء خلال عام ٢٠١٤ لأكثر من ٥٠٠ عملية لكن بفضل جهود الدولة في محاربة الإرهاب وصلت إلى أقل من ٩ عمليات وكانت بعبوات ناسفة بدائية الصنع.
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