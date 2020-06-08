اللواء عادل العمدة: تطهير سيناء من الإرهاب بداية لانطلاق التنمية.. فيديو

وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن القيادة السياسية كان لها هدف محدد استراتيجي وهو

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لفضائية صدى البلد أنه تم الإهتمام بسيناء من خلال محاور رئيسية وهي المحور الأمني والمحور التنموي من خلال تطوير محور قناه السويس والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

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وأشار اللواء عادل العمدة إلى ان مصر استطاعت أن تقضي على كثير من بؤر الإرهاب وذلك من خلال عمليات حق الشهيد والذي طهر سيناء من الإرهاب وكانت بداية لعملية التنمية.



