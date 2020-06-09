أهالي قرية الخرطوم بالوادي الجديد يشكون من الانقطاع المستمر للكهرباء

استغاث المواطن عبده جمعة ، والمقيم فى قرية الخرطوم مركز الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار انقطاع التيار الكهربائى بالمنطقة.









وقال فى رسالته : نعانى نحن أهالى المنطقة من استمرار انقطاع الكهرباء والتيار غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، ونريد حلا لمشكلة الانقطاع ونناشد المسئولين سرعة العمل على حل المشكلة .









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