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بين الناس

أهالي قرية الخرطوم بالوادي الجديد يشكون من الانقطاع المستمر للكهرباء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عبده جمعة ، والمقيم فى قرية الخرطوم مركز الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار انقطاع التيار الكهربائى بالمنطقة.


وقال  فى  رسالته : نعانى نحن أهالى المنطقة من استمرار انقطاع الكهرباء والتيار غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، ونريد حلا لمشكلة الانقطاع ونناشد المسئولين سرعة العمل على حل المشكلة .


 للتواصل مع القارئ : 01147399439

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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