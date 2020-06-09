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حوادث

الأحد.. مجلس الدولة ينظر دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:56 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وخطورته على صحة الطلاب، الأحد المقبل.

وأكدت الدعوى المقامة من عصام علي الطباخ المحامى، أن امتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 ، ويعد هذا التاريخ کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القاتل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة الطلاب ، ومن ثم يعد القرار مخالف .


وأضافت الدعوى، أن القرار مخالفا للدستور بموجب  المادة ( ۹۳ ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و ٥٩،و ٨٦،  وبين أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر و يهدد صحتهم و حياتهم.
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