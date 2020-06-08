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برلمان

عبدالعال: مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:12 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب. 


جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على أسئلة طرحها عدد من النواب عقب إلقاء نائب وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.


وحول احتمال وجود مخاطر إزاء تجمع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، أشار عبد العال إلى أنه ليس هناك مشكلة في الفترة التي ستشهد تجمع الطلاب قبل الامتحانات، طالما كان التجمع يتم بمسافات آمنة، وهو أمر يتم تطبيقه في الإجراءات الاحتياطية التي يأخذها مجلس النواب لعقد جلساته. 


وفيما يتعلق بحديث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن احتمال حدوث ذروة انتشار الفيروس منتصف الشهر الجاري، قال عبد العال إن الدكتور عوض تاج الدين حدد فترة قمة انتشار الفيروس، الذي سيأخذ المستوى الأفقي قبل أن ينحسر، مضيفا أن الشباب هم مستقبل مصر وأن حديث الدكتور عوض تاج الدين يؤكد على ضرورة أخذ الحذر والحيطة.


وتابع رئيس مجلس النواب :" حتى الدول التي ذهبت للإغلاق تراجعت عنه. لا بد أن نسير في الإجراءات بشكل متوازن، فقد حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي. علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا، وهذا الفيروس سيصبح مثل الإنفلونزا في يوم من الأيام لأنه يضعف كلما انتشر".
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