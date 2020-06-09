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تكنولوجيا

تعرف على موعد إطلاق وسعر ومواصفات OnePlus Z 5G

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:00 م
تعرف على موعد إطلاق
تعرف على موعد إطلاق وسعر ومواصفات OnePlus Z 5G
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قسم التكنولوجيا
تستعد شركة وان بلس OnePlus الصينية لإطلاق أول هاتف جديد للفئة المتوسطة، والذي سيحمل اسم OnePlus Z 5G، حيث أكدت التسريبات بأن الهاتف الجديد سيأتى خلال شهر يوليو المقبل.

وبحسب موقع phonearena التقني، أفادت تسريبات من داخل شركة وان بلس One Plus أن هاتف OnePlus Z 5G سيأتى تحديدًا فى يوم 10 يوليو الجاري فى الهند، وتتوافق التسريبات الأخيرة مع توقعات المسرب الشهير Max J فى أبريل الماضي.

وبحسب التسريبات، سيأتى هاتف OnePlus Z 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة وبسرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، من نوع  IPS LCD، وسيدعم تقنية إتصال الجيل الخامس للشبكات 5G، لضمان أقصي سرعة ممكنة فى إرسال و إستقبال البيانات.

وسيعمل هاتف OnePlus Z 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765G SoC، بينما أفادت تسريبات أخري أن الهاتف كان سيأتى بمعالج MediaTek Dimensity 1000 ولكن من الوارد أن يتم استبداله بسبب استمرار أزمة وباء فيروس كورونا.

وسيشتمل هاتف OnePlus Z 5G على ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت، بالإضافة لنظام أندرويد 10 الجديد.

وسيحتوي هاتف OnePlus Z 5G على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابسكل، وكاميرا ثانية بدقة 16 ميجابكسل فائقة الإتساع، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وسيمتلك هاتف OnePlus Z 5G بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع، أما بالنسبة للسعر فمن المتوقع أن يأتى هاتف OnePlus Z 5G بسعر حوالي 400 دولار ما يعادل6500 جنيه مصري.
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