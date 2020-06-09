أستاذ فيزياء بجامعة المنيا يُسجل براءة اختراع عالمية في تقنية الليزر

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ، نجاح الدكتور مصطفى فرغل أحمد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنيا، في تسجيل براءة اختراع عالمية رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تقنيات الليزر ونقل البيانات، وذلك بالتعاون مع فريق بحثي بجامعة تكساس الأمريكية أثناء أدائه لمهمة علمية منذ عامين بأمريكا.



اقرا المزيد

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد في سمالوط



اقرا المزيد

حيث أشاد د. "عبدالنبي" بالكفاءة العلمية والمهنية لأساتذة جامعة المنيا وبخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم التي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة البشرية في مختلف نواحي الحياة.



