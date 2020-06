View this post on Instagram

أول يوم في الاجازه النهارده اشوفكم بعد ثلاثه ايام بداية من السبت حاولوا تستغلوا وقت الاجازه في الرياضه او اي حاجه بتحبوها ♥️صباحكم نشاط 🧗‍♀️🏃‍♀️ Photo by @osamaadiab