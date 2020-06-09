AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدي كت أبيض.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة.. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:36 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.


وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة صيفية مثيرة ترتدى فيها بدى كت أبيض عاري الصدر والكتفين، ورفعت شعرها الاسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل منزلها.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها.. شاهد

بـ اطلالة مبهجة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها .. شاهد

لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ بطن مكشوف .. لاميتا فرنجية تخطف أنظار متابعيها

لاميتا فرنجية تنشر صورة أثناء تناولها مكرونة اسباجيتى

بفستان أسود.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها.. شاهد

ترشيحاتنا

هل المدخنون أقل عرضة لخطر كورونا؟ دراسة حديثة تحسم الجدل

بسبب كورونا..تأجيل رفع الدعم الكامل عن فواتير الكهرباء لـ 2025

بين كورونا وعمليات القلب المفتوح.. صحة نجومنا بعافية.. رجاء الجداوي وكريم قاسم وأشرف زكي أبرزهم

العروض تنهال على مدافع الزمالك.. والنادي يبحث عن بديله

7 قرارات من مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي حول أزمة سد النهضة

مغارة علي بابا.. رجل يخفي كنزا منذ سنوات ومفتاحه في كلمات قصيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله أبكى شعوب أفريقيا.. قصة المناضل لومومبا وكفاحه ضد البلجيكيين.. صور

الزواج أو دفع ضريبة العزوبية.. مقترح غريب يثير الجدل والسخرية في إيران

نصح باستخدام مرطبات طبيعية.. خبير تجميل يكشف عن أسباب تأثر بشرة الفنانات في ظل كورونا