بدي كت أبيض.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة.. صور

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية ، متابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.









وظهرت لاميتا فرنجية ، بإطلالة صيفية مثيرة ترتدى فيها بدى كت أبيض عاري الصدر والكتفين، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.









يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".









وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.



