عمرو وهبة يشعل السوشيال ميديا بصورة من طفولته

نشر الفنان عمرو وهبة صورة قديمة له من ايام طفولتة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق عمرو وهبة على الصورة قائلا "ولزمته ايه يا ماما نشترى قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفى صدرى ورقبتى".



يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





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