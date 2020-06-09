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فن

عمرو وهبة يشعل السوشيال ميديا بصورة من طفولته

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:03 م
عمرو وهبة
عمرو وهبة
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مصطفى كرم

نشر الفنان عمرو وهبة  صورة قديمة له من ايام طفولتة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عمرو وهبة على الصورة قائلا "ولزمته ايه يا ماما نشترى قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفى صدرى ورقبتى".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.


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مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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