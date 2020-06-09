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محافظات

بيطري الفيوم: قاعدة بيانات لمزارع الدواجن ومصانع الأعلاف والمجازر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:39 م
إنشاء قاعدة بيانات
إنشاء قاعدة بيانات بمزارع الدواجن ومصانع الأعلاف والمجازر
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قسم المحافظات
اكد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اطلاق إشارة البدء فى عمل حصر عام و قاعدة بيانات خاصة لكل من : مزارع الدواجن النظام، ومزراع الدواجن الخاصة ومعامل التفريغ، ومصانع الاعلاف، ومجازر الدواجن، ومنافذ بيع الأدوية البيطرية .

أوضح مصطفى أن ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة على أن يتم الانتهاء ورفع البيانات على موقع الوزارة فى خلال أسبوع من تاريخه.

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جاء ذلك خلال الإجتماع  الدوري  الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة بالفيوم ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة ،   بحضور المهندس أيمن نعمان محمود مدير عام إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية والدكتورة  نهاد احمد  مدير المكتب الفنى بمديرية الطب البيطرى، والدكتورة هدى سعد  مدير الاميدفيولجى بمديرية الطب البيطرى و الدكتورة  أمل يوسف  مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى و الدكتورة  سامية على احمد  طبيبة بإدارة الدواجن بمديرية والمهندس ابراهيم صابر  رئيس قسم الدواجن بمديرية الزراعة والمهندس حسام الدين  مدير مركز المعلومات بالزراعة و المهندس اسامة محمد بمركز المعلومات بالزراعة  . 

وصرح وكيل وزارة الزراعة بأنه تم تشكيل لجان الحصر ولجان المراجعة ولجان الكترونية لرفع البيانات إلى قاعدة بيانات الوزارة طوال اليوم .

على ان تنعقد غرفة العمليات يوميا وبشكل مستمر لإنجاز المهمة فى الوقت المحدد وبكفاءة عالية .الاجتماع الدوري لمديرية الزراعة والطب البيطري بالفيوم.

بيطري الفيوم: قاعدة بيانات لمزارع الدواجن ومصانع الأعلاف والمجازر
بيطري الفيوم: قاعدة بيانات لمزارع الدواجن ومصانع الأعلاف والمجازر
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