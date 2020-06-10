شيفروليه تحيل طراز ماليبو للتقاعد منتصف 2023

أفاد تقرير حديث تم إصداره من موقع GM Authority أن شركة شيفروليه ستعجل عملية إحالة طراز ماليبو للتقاعد في الأسواق الأمريكية، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء المالية الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأفاد الموقع أنه سيتم إيقاف إنتاج شيفروليه ماليبو بعد موديل العام 2023، أي خلال منتصف عام 2022 تقريبًا، علمًا بأن هذا الموعد هو قبل عامين من الموعد الأصلي، فقد خططت شيفروليه في البداية لإعطاء سيدان تحديثات منتصف العمر في موديل العام 2023، والاحتفاظ بها حتى عام 2025 .





ولكن يبدو أن الخطة تغيرت، حيث أن إنهاء الإنتاج مبكرًا سيسمح للشركة بالتركيز على السيارات الأفضل مبيعًا والأكثر ربحية، كما هو الحال في سيارات الكروس أوفر وشاحنات البيك-أب، كما ستسمح هذه الخطوة أيضًا بإنفاق المزيد من الأموال على تطوير جيل جديد من المركبات الكهربائية.





وتراجعت مبيعات ماليبو السنوية إلى 131,917 سيارة في 2019، بانخفاض 8.7٪ مقارنة بعام 2018. وأنهت العام بحوالي 35,000 سيارة خلف فورد فيوجن .





الجدير بالذكر أن شيفروليه أنهت إنتاج كروز في عام 2019، و إمبالا في وقت سابق من العام الجاري، وكل الأدلة تشير إلى أن ماليبو هي التالية.