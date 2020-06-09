حسام زكى: الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية على الجلوس إلى مائدة الحوار.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر بدأ في الانحسار بسبب قيام حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تحقق بعض المكاسب الميدانية.

وأضاف السفير حسام زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن هذه التطورات التي حدثت لها انعاكسات سياسية، مشيرا إلى أن قمة برلين التي انعقدت خلال الشهور الماضية كان من أهدافها توفير مناخ آمن للشعب الليبي، ووقف إطلاق النار.



وأوضح أن اتفاقيات برلين بشأن التطورات في ليبيا لم تحقق أهدافها، ومن هنا جاء إعلان القاهرة.



وتابع أن هدف الجامعة الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أن يستجمعوا إرادتهم السياسية، والجلوس الى مائدة واحدة للحوار حول مستقبل هذا البلد.



وأشار إلى أن الجامعة العربية تشجع الطرفين رغم إدراك صعوبة هذا الوضع بسبب تراجع الإرادة السياسية لدى الطرفين.