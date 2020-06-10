بعد قضايا النسب والنفقة.. نزاع جديد بين عز وزينة في ساحات المحاكم.. جنح العلمين تبرئ الفنان وتحبس شقيق النجمة في واقعة فندق الساحل وتغرمه 100 جنيه

جنح العلمين تصدر أحكامًا فى واقعة فندق الساحل

براءة الفنان أحمد عز من جميع الاتهامات الموجهة له من شقيقا زينة

حبس شقيقة زينة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه

معاقبة شقيق زينة بغرامة عشرة آلاف جنيه للاعتداء على الفنان أحمد عز





سنوات عديدة مضت لم تكن كافية لفض المنازعات بين الفنانين أحمد عز وزينة، خلافات بين الطرفين، قضية إثبات نسب، خلع ونفقة، وصولا لمشاجرة داخل فندق بمدينة الساحل الشمالي في الصيف الماضي، تبادل على أثرها الطرفان الاتهامات والبلاغات فى محاضر الشرطة ليبدأ فصل جديد من النزاع بين الطرفين فى ساحات المحاكم .





أقرأ أيضا | دفاع حنين حسام: تم دفع الكفالة .. وننتظر الإفراج عنها وبعد نزاع أمام المحكمة، قضت محكمة جنح العلمين بحبس شقيقة زينة نسرين رضا إسماعيل مرسى شلبى 6 اشهر مع الشغل كفالة ١٠٠٠ جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وبمعاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسى شلبى بتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيه والزامهما بالمصاريف الجنائية في واقعة اتهامهما بالاعتداء على الفنان احمد عز داخل فندق بمنطقة الساحل الشمالي كما قضت المحكمة ببراءة عز من كافة الاتهامات التي وجهتها له من قبل شقيقا الفنانة زينة والزامهما بالمصاريف.





أقرأ أيضا | تجديد حبس نجل سعد الكتاتني في "التحريض على العنف"

وكان اشرف عبد العزيز محامي احمد عز دفع بالتناقفض البين الذى يستعصي على المواءمه والتوفيق بين المفتعلة أصابتها والمدعيه سبها فى محضر الشرطة عن روايتها للواقعه فى تحقيقات النيابة العامة الذى يؤكد تلفيق الاتهام للمنسوب إليه التهمة، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة وقوع الجريمة كما اثبتتها فى الاوراق وانتفاء أركان الجريمتين والتناقضالبين بين الدليل القولى باقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفنى الملعون والباطل .





وبطلان الدليل الفنى التقرير الطبى المرفق بالأوراق لاصطناعه ومخالفته للحقيقة والواقع للكيد والتشهير والانتقام لعدم توافر ختم المستشفى عليه نهائيا ولعدم إثبات رقم تحقيق الشخصية المدعى أصابتها وكذلك لعدم إثبات تحويلها للمستشفى بالمحضر، وقد أكد الطبيب الذى أجري التقرير الطبى انه قد تقوم المصابه بإحداث تلك الاصابة لنفسها بيدها الأخرى ودون أن يطلع على تحقيق شخصيتها و يثبتها ودون أن يتأكد ان المرافق لها شخص شرطى من عدمه قائلا هو قرر لى إنه مندوب شرطة السياحه كما أنه عند سؤالها بمحضر الشرطه لم تقرر أنها بها إصابات وطلبت توقيع الكشف الطبى عليها ولم يتم سؤالها عن أصابتها ومحدثها.





وتناقض قوال الشهود عن أقوال المجنى عليها عن أقوال الظابط مجرى التحريات فى ألفاظ السباب تناقضا يستعصي على المواءمة ويفترض أحدهم كاذب، وتضارب أقوال شهود الإثبات تضاربا يستعصي على المواءمة والتوفيق وتكذب المجنى عليها لهم كافه عندما أنكرت واقعة الضرب وتكذيب كاميرات المراقبة عين اليقين لما رواه شهود الإثبات.





وتضمنت الدفوع التعاصر الزمنى بين الكشف الطبى وحدوث الواقعه وارفاق التقرير الطبى واختفاء الشاكيه عقب الواقعه بحجة الصعود مع الأولاد الغرفه وتبريرها تاخيرها فى عمل المحضر أنها جلست خمس ساعات لعمل المحضر ذلك الأمر الذى يؤكد على افتعالها الاصابه.والقصور في محضر الشرطه بعدم مناظره المجنى عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات .





ودفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها وتضارب أقوال مجرى التحريات مع نسرين رضا إسماعيل، ودفع برفض الدعوى المدنية لانتقاء أركانها وشروطها مجتمعه وثبوت واقعة تعدى المتهمه على المجنى عليه بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة وكذا سبها له هى وشقيقها بموجب التسجيل الصوتى المرفق بالأوراق وما أكده شهود المجنى عليه ثبوتا يقينيا بكاميرات مراقبة الفندق التى فرغتها والنيابة العامة





- الواقعة

وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قررت إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس العام الماضي، واستمعت النيابة في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.





وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.





واتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.





واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من "عز".





وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع.





- كاليفورنيا

في 7 فبراير 2014 بدأت تفاصيل القضايا فى عام 2014 داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بتحرير الفنانة زينة محضر ضد الفنان أحمد عز قالت فيه أنها تزوجت عز وأنجبت منه توأما وهما - زين الدين وعز الدين - أثناء تواجدها بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المذكور رفض قيد الطفلين بسجل المواليد وحضرت للقسم لتحرير محضر بالواقعة».





- استعلام من شركات المحمول

وفي 18 فبراير 2014 بدأت تحقيقات القضية داخل نيابة أول مدينة نصر، حيث أمرت بالاستعلام من شركات المحمول عن 4 أرقام هواتف تخص الفنان أحمد عز وزينة وصديقه وشقيقتها نسرين، كما استلمت النيابة حينها شهادة تحركات للفنانة زينة فى الفترة من 1 يناير 2012 إلى 7 فبراير 2014 من مصلحة الجوازات والهجرة.





- استدعاء زينة

وفي 5 مارس 2014 استدعت النيابة العامة الفنانة زينة للاستماع إلى أقوالها، والتى أشارت فيها إلى زواج عرفي تم بينها وبين الفنان أحمد عز بتاريخ 15 يونيو من عام 2012، وكان الاتفاق على إعلان الزيجة في بدايات 2013، وأن الحمل حدث في مارس 2013، وأمرت حينها النيابة باستدعاء شقيقتها نسرين رضا لاستجوابها.





- أشقاء زينة

وفي 22 مارس 2014 استمعت النيابة لأقوال نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، وقالت حينها إن "شقيقتي زينة تزوجت أحمد عز عرفيا في يونيو 2012، وفي مارس 2013 كلمتني وقالتلي إنها حامل"، وأضافت المذكورة أن شقيقتها زينة أخبرتها بعدها بأن أحمد عز طلب أن أحضر إليها طبيبة لإقناعها بإجراء عملية إجهاض في أحد مستشفيات المعادي، وبعدها ترك لها المنزل، مشيرة إلى أنه «كان فيه اتفاق بينى وبين أحمد عز بالسفر لأمريكا لحضور الولادة وتحويل الزواج من عرفى إلى رسمى قبل الولادة، وقال لى أومال مين اللى هيدفع فلوس الولادة والمصاريف؟ علشان كده وأقسم بالله العظيم كذا مرة على كده واتفق معايا على أنواع تحاليل معينة هو ومصطفى بعتها لى فى رسائل بعدما قرر إن الاتفاق أن يكون الموضوع بينى وبين مصطفى أخوه لحل الموضوع، وده ثابت فى الرسائل أسماء التحاليل المطلوبة وهى نفس التحاليل اللى أحمد طلبها من هانى وثابتة فى رسائل هانى على تليفونه ومقدم منها صورة للنيابة وصديقة أخرى لنا تدعى نازك، وطلبوا منى التحاليل أكثر من مرة وعملناها فى أمريكا للأولاد تحليل «D.N.A».





- أقوال عز

وفي أبريل 2014 استمعت النيابة لأقوال الفنان أحمد عز، والتي قال فيها «تربطنى علاقة زمالة بـ وسام رضا إسماعيل، وفوجئت آخر شهر أبريل عام ٢٠١٣ تقول إنها حامل منى، افتكرت إنها بتهزر لأن مفيش بينى وبينها أى علاقة رسمية أو غير رسمية غير الزمالة»، وبعدها سافرت لأمريكا، وفى يوم ٣ أكتوبر عام ٢٠١٣ عرفت أنها أنجبت، وفى شهر يناير ٢٠١٤ تلقيت اتصالا من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس بأمريكا، يفيد بأن سيدة اسمها وسام رضا إسماعيل، تطلب استخراج وثائق سفر لنجليها، وذكرت فيها اسمى كأب لهما، وبالاتصال بالقنصلية المصرية نفيت كل هذا الكلام، وطلبت منهم صورة من الأوراق التى قدمتها، وبالفعل أرسلوا لى تلك الأوراق واتضح أنها استخدمت جواز السفر الخاص بى، المنتهى الصلاحية فى قيد أبنائها باسمي، فقمت بإبلاغ الخارجية المصرية عن طريق قسم العلاقات الخارجية والسفير على العشيري، وطلبت منه وقف قيد الأطفال، لأننى لم أقدمه، «الأولاد ميخصونيش»، فطلبوا منها هناك الحضور لاستكمال الأوراق، وطلبوا منها إحضار الأوراق للتصديق عليها، وفوجئت أنها تقول فى وسائل الإعلام إننا تزوجنا، ومعها عقد زواج «وده مش صحيح».





- الـ DNA

وفي 30 أكتوبر 2014 قررت محكمة أسرة مدينة نصر إلزام الفنان أحمد عز بإجراء تحليل الـ DNA، وقالت زينة فى دعواها أمام المحكمة إنها تزوجت من أحمد عز، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن، وقد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادرت معه من مصر إلى أمريكا، وتم اللقاء هناك واستمر لمدة 10 أيام واحتفلا بزواجهما، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا فى لندن ترانزيت 4 ساعات، ثم عادا للسفر إلى إيطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا، حيث أقاما بها ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة، واكتشفت أنها حامل، حيث شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسمى وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا فى بداية الأمر حتى تعد فى ظل زواج رسمى، إلا أن أحمد عز أنكر الزواج واختلق المشاكل، خاصة بعدما وضعت توأمها فى 10 يناير 2014.





- ظهور زينة

وفي 16 ديسمبر 2014 كان الظهور الأول للفنانة زينة أمام مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد إجرائها تحليل البصمة الوراثية "DNA" هى وتوأمها "عز الدين وزين الدين" وسط محاميها وعدد من أصدقائها رافعة إصبعها وهى على سلالم المصلحة، لبيان ختم إجراء التحليل، مؤكدة أنها قامت بإخضاعها للتحليل، لتأكدها من نسب التوأم للفنان أحمد عز.





- البصمة الوراثية

وفي 19 يناير 2015 أرسلت مصلحة الطب الشرعي مذكرة لمحكمة أسرة مدينة نصر، حول جلسات تحليل البصمة الوراثية والخاصة بالقضية، وذلك بعد أن رفض عز الخضوع لتحليل البصمة الوراثية (D.N.A) بمصلحة الطب الشرعى رغم استدعائه ثلاث مرات للمثول للتحليل.





- جلسة إثبات النسب

نظرت محكمة الأسرة، إحدى جلسات القضية الشهيرة، وقضت حينها بقبول دعوى الفنانة زينة بإثبات نسب توأمها للفنان أحمد عز.





- تأييد الحكم

وفي 13 يناير 2016، رفضت الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس استئناف "عز" على الحكم المتقدم، وقضت بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين التوأم له.





- سب وقذف

وفي 18 يونيو 2016، عاقبت محكمة الجنح الفنان أحمد عز بالحبس 3 سنوات لاتهامه بسب وقذف الفنانة زينة.





- رفض الالتماس

وفي 16 نوفمبر 2016، قضت محكمة مستأنف الأسرة، برفض الالتماس المقدم من عز، والذي طلب فيه إعادة النظر في دعوى إثبات نسب التوأم.





- براءة عز

وفي 24 يناير 2017، قضت محكمة جنح مستأنف، ببراءة عز من اتهامه بسب وقذف "زينة".





- مبلغ 20 ألف جنيه

وفي 3 يوليو 2017، قضت محكمة الأسرة بإلزام "عز" بأن يؤدي لـ"زينة" مبلغ 20 ألف جنيه شهريا كنفقة لطفليها.





- دعوى الخلع

وفي 31 ديسمبر 2017، قبلت محكمة الأسرة، دعوى الخلع المقامة من زينة، وقضت بتطليقها من "عز".





- 30 ألف جنيه استرليني

وفي 24 نوفمبر 2018، ألزمت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه استرليني مصاريف دراسية لعام 2017/2018 لطفليه من الفنانة زينة.





- حكم مصروفات دراسية

وفي 25 يوليو 2019، قضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني «700 ألف جنيه مصري» لطفليه من الفنانة زينة «زين الدين وعزالدين» كمصروفات مدرسية للتوأم.





- مشاجرة مطروح

وفي 12 أغسطس 2019، كشف مصدر أمني مسئول بمطروح عن قيام شقيقة الفنانة زينة بتحرير محضر بقسم شرطة العلمين ضد الفنان أحمد عز بتهمة التعدي عليها هي وأختها بالضرب في أحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي، وقال المصدر إن السيدة ياسمين قامت بتحرير المحضر بقسم شرطة العلمين، وإنها اتهمت في المحضر الفنان أحمد عز بالتعدي عليها وعلى شقيقتها الفنانة زينة بالضرب أمام عدد من رواد أحد الفنادق.





- محامي عز

وفي 13 أغسطس 2019، أكد عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع، وأن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، وقد التقطت الكاميرات الموجودة في المكان واقعة التعدي.





وقال محامي الفنان أحمد عز، إن شقيق الفنانة كذلك كان طرفا في المشاجرة وقام بالتعدي بالسب والقذف على عز، وإن موكله فوجئ بحضور الفنانة زينة ونجليها إلى المكان؛ فقام على الفور بمغادرته حتى لا يتفاقم الوضع؛ مضيفا أن إحدى السيدات قامت بالتدخل في محاولة للصلح بين أحمد عز وشقيقة زينة.





- زيادة مبلغ النفقة

وفي 18 أغسطس 2019، نظرت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان احمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة التوأم عز الدين، وزين الدين أحمد عز.





وقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، مذكرة لزيادة مبلغ نفقة التوأم، معتمدة على أرباح احمد عز عن أفلامه الأخيرة «الممر وولاد رزق 2»، وأوراق تثبت ثراءه، وكذلك أرباحه من العديد من الحملات الإعلانية التي شارك فيها بالإضافة إلى أملاكه المتعددة، وفي نهاية القضية قضت المحكمة برفض زيادة النفقة.





- حكم بالنفقة