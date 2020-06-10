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فن

آخر ظهور لـ نبيلة عبيد على إنستجرام.. ومتابعون: ضحكتك تجنن

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة القديرة نبيلة عبيد فيديو جديدً عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت الفنانة نبيلة عبيد خلال الفيديو وهي تضحك.

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ونال الفيديو اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "ضحكتك تجنن.. ضحكة و لا أروع من هيك.. بموت فيكي وبضحك ربنا يحفظك ويسعدك ديما يا أحلى بلبله.. عسل يا بلبله.. ضحكتك ضحكتني جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان الماضي.

ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة  في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخريين في الاستحواذ عليها.

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