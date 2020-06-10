محافظ الفيوم يتابع استعدادات "الثانوية العامة"ويؤكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية طلابنا

أكد، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب والعاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.





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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمراجعة خطة المحافظة استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء علاء منصور حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس على محمود رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام فرع التأمين الصحى بالفيوم، والدكتور ادهم عبدالمعطي مدير إسعاف الفيوم.





ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بتعقيم كافة اللجان قبل وبعد الامتحانات بالإضافة الى تعقيم أماكن سير الطلاب، فضلًا عن تركيب بوابات تعقيم ذاتي لكل مدرسة، وإجراء المسح الحراري لكل طالب قبل دخول اللجنة، وكذا التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير لجان لتنظيم الطلاب خارج اللجان، وإتخاذ كافة الإحتياطات أثناء عملية دخول الطلبة للمدارس منعًا للاختلاط، وتحديد مسار محدد لكل طالب داخل اللجان تماشيًا مع توجيهات التباعد الإجتماعي، فضلًا عن توفير زي رسمي "فيست" لمراقبي اللجان لتقديم الإرشادات للطلبة.





كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالفيوم، بتشكيل فرق طبية من مكافحة العدوى لمراجعة كافة المدارس، مع توفير زائر صحي وآخر احتياطي لكل مدرسة بإشراف عدد من الأطباء بالتواجد بالمدارس يومياَ أثناء فترة الامتحانات.





وأشار المحافظ الى تخصيص قسم بمستشفى الفيوم العام، وفريق طبي مختص لاستقبال وعلاج أية إصابة طارئة تحدث للطلاب، لتقليل تعرض الطلاب للمستشفيات التي تقوم بفحص حالات الاشتباه بفيروس "كورونا" وتقليل فرص انتقال العدوى لهم.





ووجه محافظ الفيوم، السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديرية أمن الفيوم، لمنع أى تكدس أمام المدارس مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المدارس وخارجها، وتوفير قوات شرطية لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة، كما وجه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة كافة مرافق المدارس والتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها الدورية.





وفي السياق نفسه، راجع المحافظ مع مدير إسعاف الفيوم خطة الإسعاف وتمركزات سيارات الاسعاف، لإخلاء أي من المصابين بالمدارس خلال فترة الامتحانات، كما وجه رئيس قطاع كهرباء الفيوم بمراجعة كافة أعمال الكهرباء بالمدارس.



