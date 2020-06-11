في زمن كورونا.. كلب يتسوق ويحترم إجراءات التباعد الاجتماعي.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا مصورا عن كلب يتسوق في زمن الكورونا، ويحترم إجراءات السلامة.





ووفقًا للتقرير، فإن الكلب يساعد مالكه أثناء التسوق في عاصمة الإكوادور، والطريف في الأمر هو أن الكلب يحترم قواعد التباعد الاجتماعي، وينتظر حتى تقاس درجة حرارته وتعقيمه قبل دخول المتجر.





كما يقوم الكلب "زيوس" بالخروج مع مالكه لمساعدته فى شراء الطعام والإمدادات الأخرى، محترما قواعد التباعد الاجتماعى الخاصة بفيروس كورونا.





وقال مالك الكلب، إن أفضل عمر لتدريب الحيوانات الأليفة من 18 شهرا إلى سنتين، إضافة إلى تدريبه على الكثير من الحب والمودة.





ويعرف "زيوس" جميع الشوارع عبر تدريب مالكه على ذلك، فيقوم بالمشي على الرصيف بسلة تسوق فى فمه وينتظر فى طوابير كأى زبون، كما يعرف كيف يحترم قواعد المرور، وبحسب حديث مالكه فإنه موهوب منذ صغره، مما أكدت الأزمة الراهنة على دوره الفعال فى القيام ببعض المهام البسيطة.



