رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يعلن الانسحاب من شمال قطاع غزة والبقاء في الجنوب

أعلن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مساء الأحد حالة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة،وتفعيل هُدنة 60 يوما بإن القوات الإسرائيلية سوف تنسحب من شمال قطاع غزة.

بينما سوف تبقى القوات الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الذي سيطرت على 60% منه،والتواجد بمحور نتساريم جنوب قطاع غزة حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب،ومبعوث السلام لفلسطين ستيف ويتكوف بوقت سابق بإن الأمور تمضي بشكل جيد حول وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتحقيق التهدئة،وينتظر الرئيس الأمريكي ترامب لقاء نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال غدا الاثنين بالبيت الأبيض من أجل الاتفاق النهائي على وقف إطلاق النار.