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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صاروخان من اليمن نحو إسرائيل.. الدفاعات تتصدى وإنذارات في القدس والضفة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أنه رصد صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا تفعيل منظومات الدفاع الجوي اعتراضًا لهما، بالتوازي مع تحذيرات أطلقتها الجبهة الداخلية في مناطق عدة من البلاد.

وذكر الجيش، في بيان مقتضب، أنه تم رصد الصاروخين القادمين من الجنوب، دون أن يحدد ما إذا تم اعتراضهما بنجاح، مكتفيًا بالقول إن "الجهات المعنية تتابع نتائج عملية الاعتراض، وسيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات".

صافرات إنذار 

وتزامن الإعلان مع دوي صافرات الإنذار في أنحاء واسعة من مدينة القدس، ومستوطَنات جنوب الضفة الغربية، إلى جانب منطقة البحر الميت، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان، في واحدة من المرات النادرة التي تصل فيها التهديدات الجوية إلى هذه المناطق الداخلية.

في غضون ذلك، تداولت منصات عبرية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها توثق لحظة تحليق أحد الصواريخ الحوثية في سماء القدس، فيما أظهرت إحدى اللقطات ما قيل إنه لحظة سقوط لصاروخ في منطقة مفتوحة، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يصدر بعد تأكيدًا رسميًا حول حدوث أي سقوط مباشر أو أضرار مادية وبشرية.

 عملية "الراية السوداء"

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية العنيفة ضد مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن، أطلق عليها اسم “عملية الراية السوداء”، واستهدفت تلك الغارات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى منشآت حيوية مثل محطة الكهرباء في رأس كتنيب، بزعم استخدامها من قبل الحوثيين كمنصات لوجستية وعسكرية تهدد أمن إسرائيل.

 

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