خلال سباق دراجات نارية.. مصرع شابين في حادث سير بدمياط

لقي شابين بمحافظة دمياط، مصرعهما في حادث سير على الطريق العام على طريق السد بمدينة دمياط ، خلال سباق للدراجات النارية ين مجموعه من الشباب .
كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، تلقى بلاغا يفيد بمصرع شابين خلال حادث سير، حيث كان هناك سباق للدراجات النارية نظمه مجموعة من الشباب وخلال السباق اصطدمت دراجة بخارية.
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