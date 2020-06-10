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حوادث

خلال سباق دراجات نارية.. مصرع شابين في حادث سير بدمياط

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

لقي شابين بمحافظة دمياط، مصرعهما في حادث سير على الطريق العام على طريق السد بمدينة دمياط ، خلال سباق للدراجات النارية ين مجموعه من الشباب .

كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، تلقى بلاغا يفيد بمصرع شابين خلال حادث سير، حيث كان هناك سباق للدراجات النارية نظمه مجموعة من الشباب وخلال السباق اصطدمت دراجة بخارية.

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